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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Москва вновь атакована дронами: два БПЛА сбиты, другой был подавлен и угодил в строящееся здание комплекса «Москва-Сити»
Какая-то поразительная стабильность в подавлении прямо над комплексом «Москва-Сити».

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В том, что уже ставшие ежедневными известия о перехвате и/или подавлении атакующих российскую столицу украинских дронов стали рутиной, на которую никто не обращает внимание — нет, конечно, ничего хорошего. По несколько раз в день останавливается воздушное сообщение с Москвой, наносится пусть и незначительный, но всё же ущерб инфраструктуре, а также репутации города. Не всегда дроны удаётся перехватить без последствий, и сегодня как раз тот неприятный случай.

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Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в налёте участвовали три беспилотника: один был сбит в Можайском районе Подмосковья, второй — в районе Химок, третий был подавлен системой радиоэлектронной борьбы рядом с комплексом «Москва-Сити», но в результате потери управления врезался в одно из строящихся его (комплекса) зданий. Затем информацию подтвердило Минобороны России.

Повреждения, по имеющимся сейчас данным, минимальны: в близлежащих жилых домах выбито несколько окон. Пострадавших нет.

Важно понимать, что перед так называемым днём независимости Киев пытается сформировать хоть какой-то позитивный для себя инфоповод, поскольку в плане «контрнаступления» к почти четвёртому месяцу с момента его начала похвастать совершенно нечем. Означает ли это, что сторона, в интересах которой устраиваются вышеизложенные террористические акты, отчаянно жаждет «порки», и что это желание будет в конечном счёте исполнено, покажет время.

#россия #украина #боевые действия
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