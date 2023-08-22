А когда ВСУ гнали в этот «контрнаступ», о чём думали? Впрочем, вопрос риторический.

С каждым днём всё меньше людей на Западе пребывают в иллюзиях касательно конфликта на Украине. А чем меньше иллюзий, тем, как известно, больше правильных вопросов в адрес представителей власти. Вот сегодня в рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим эстонским коллегой глава МИД Германии Анналена Бербок назвала проблему, ставшую ключевой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ.

реклама

На самом деле, ничего нового Бербок не сказала, а просто повторила заявления многочисленных военных экспертов. Не секрет, что сейчас линия боевого соприкосновения заминирована до такой степени, что ВСУ уже без малого три месяца топчутся в полосе снабжения и не могут добраться даже до первой реальной линии российской обороны. Вот Бербок и заявила, что на востоке Украины российскими войсками созданы «гигантские минные поля».

Как отметила Бербок, по некоторым подсчётам, суммарная площадь минных полей на Украине примерно соответствует площади Западной Германии (к вопросу о том, что ментальное разделение Германии на «Западную» и «Восточную» всё ещё продолжается даже на уровне политических элит).

Подсчёты масштабов минных полей на Украине и впрямь разнятся. Говорят, что заминировано до 30—40 % всей территории страны. Можно только гадать, сколько времени займёт разминирование всех этих площадей, сколько мин останутся незамеченными и сколько впоследствии мирных жителей станут жертвами "эха войны". Трагедия, иначе это не назовёшь, и в Киеве масштабов этой трагедии никак не хотят осознать, иначе бы давно уже согласились на мирные переговоры на любых условиях.