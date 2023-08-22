Истребители пообещали, занимайтесь ещё и обучением. Влипли, называется.

После того как Дания пообещала Украине в некой перспективе и только при неукоснительном соблюдении последней целого ряда условий предоставить истребители F-16, процесс, являющий собой очередной виток эскалации в текущем конфликте, начался. Как пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в датской армии, обучение первой партии украинских лётчиков, состоящей из восьми человек, уже началось.

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Вместе с лётчиками в страну на авиабазу Скридструпе на обучение также прибыли ещё 65 военнослужащих. Их роль во всей этой истории не менее важна: технический персонал, который будет обслуживать переданные истребители.

По плану, суммарно Дания пожертвует на нужды ВСУ 19 истребителей F-16. При этом первые шесть из них намереваются передать до конца текущего года.

Как уже неоднократно отмечали политики и эксперты, передача Киеву F-16 лишь затягивает конфликт, не меняя вектор его движения. Чтобы сменить вектор, Украине необходимо передать сотни, если не тысячи единиц авиационной техники, о чём уже заявлял генерал Марк Милли, занимающий должность, аналогичную начальнику генерального штаба. А таких возможностей у коллективного Запада, как мы понимаем, даже близко нет.