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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины обозначил примерные сроки получения F-16 от стран Запада
Ждать долго.

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На днях президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего турне по европейским странам, больше напоминающего проход обездоленного по вагонам пригородного поезда, добился от Дании и Нидерландов комментариев о готовности к передаче Киеву истребителей F-16.

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Естественно, страны-доноры поставили перед Украиной ряд условий, большая часть из которых в украинских реалиях абсолютно невыполнимы. Так, от Киева требуют создания полноценной инфраструктуры, логистического «плеча», подготовки не только пилотов, но и технического персонала, а также взять на себя обязательство не применять истребители для ударов по территории России (общепризнанной).

На фоне всего этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на получение F-16 уйдёт не меньше шести—семи месяцев. Более того, по словам Резникова, если процесс затянется, то не стоит по этому поводу расстраиваться: таков процесс, и в одночасье он произойти не может в принципе.

Западные военные аналитики уже неоднократно отмечали, что поставки F-16, если они в итоге действительно состоятся, уже в любом случае слишком запоздалые, а также слишком незначительные в масштабах текущего конфликта. Как справедливо отмечал глава Объединённого комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, чтобы сравняться с РФ в воздушном пространстве, Украине необходимо передать «сотни и сотни» военных самолётов разного класса. А это, учитывая массу совокупных задач, цель совершенно недостижимая.

#россия #украина #боевые действия #f-16 #истребители
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