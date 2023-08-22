Под удары копеечных дронов попадают бронеавтомобили, везущие личный состав и боеприпасы.

Уровень насыщения так называемыми FPV-дронами отрядов на линии боевого соприкосновения уже позволяет попадать в Сеть многочисленным видеороликам с демонстрацией их работы. К сожалению, поскольку FPV-дроны работают самостоятельно, без разведывательных «Орланов» высоко в небе, то кадрами последствий работы этих крошечных беспилотников-камикадзе ВС РФ не располагают. Зато есть подборки, которыми без лишней застенчивости делится Минобороны

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Сегодня в подборку попали действия операторов FPV-дронов на Запорожском направлении. Как гласит описание, удары эти механические смертоносные «птички» наносят по бронемашинам ВСУ, доставляющим к линии боевого соприкосновения боеприпасы и личный состав. Дело важное, дело нужное, поскольку, как мы знаем, любые боевые действия — это в первую очередь логистика.