Ну, не в Full HD и даже не в 10 FPS, но хоть что-то.

Поскольку у оппонентов России в текущем конфликте взято за правило врать во всём и всё подвергать насмешкам, сегодняшнее утреннее заявление Минобороны РФ о том, что в Чёрном море был уничтожен «быстроходный военный катер» Willard Sea Force американского производства с десантниками ВСУ, также было поставлено под, мягко скажем, сомнение.

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На этот случай МО РФ приберегло видеоролик, демонстрирующий обнаружение и поражение десантного катера. Событие произошло к востоку от острова Змеиный. Как уточняют в российском оборонном ведомстве, цель активно выполняла манёвры, уклоняясь от огня авиации, но в конечном счёте снаряды достигли своей цели.

Какую задачу преследовала десантная группа на борту катера, на данном этапе можно только догадываться. Эксперты, основным местом работы которых является домашний мягкий диван, полагают, что данная группа могла быть задействована для захвата гражданского объекта с последующим шантажом. Например, с абсурдным требованием возобновить «зерновую сделку», которая так сильно нужна Украине и совсем не нужна России.