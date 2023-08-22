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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина запретила западным журналистам посещать линию боевого соприкосновения — швейцарские СМИ
А то, глядишь, ещё «повестка» разрушится.

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Швейцарское издание Le Temps сообщило, что украинские власти практически полностью запретили западным журналистам посещать линию боевого соприкосновения и вести оттуда репортажи. Исключение распространяется только на тех проверенных журналистов, которые получили на то личное письменное разрешение от президента Украины Владимира Зеленского.

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По мнению авторов статьи в Le Temps, связано это с тем, что «контрнаступление», которое скоро разменяет четвёртый месяц с момента своего начала, не достигло никаких результатов, а непосредственно в зонах боевых действий сосредоточено огромное количество потерянной военной техники и, как следствие, личного состава.

В качестве второго варианта журналисты рассматривают «тайную» подготовку следующей наступательной операции со стороны ВСУ. Впрочем, какими силами этот процесс будет осуществляться, непонятно уже даже спонсорам Киева, поэтому данная версия указана журналистами разве что для придания данной мрачной для Украины ситуации чуть большего позитива.

#россия #украина #боевые действия
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