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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
Вот там и надо работать и оставаться.

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Долгое время основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будучи фактически изгнанным из РФ после попытки вооружённого мятежа в конце июня, не выходил на связь. Периодически кадры с его участием мелькали в Беларуси, куда «музыканты» временно переехали, и вот, сегодня Пригожин записал видеообращение из Африки.

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В этом обращении Пригожин пообещал «справедливость и счастье для африканских народов» и заявил о продолжении ратного дела по истреблению запрещённых в России террористических организаций «Аль-Каида», «ИГИЛ» и других.

Важно понимать, что в Африке ЧВК «Вагнер» пользуется колоссальным уважением, поскольку «музыканты» действительно многое сделали для реальной деколонизации «чёрного континента». Где конкретно сейчас находятся бойцы «Вагнера», точно неизвестно, но учитывая, что сейчас происходит в Нигере, Западной Африке и в целом в регионе Сахель, возможный список локаций заметно сужается.

#россия #чвк "вагнер"
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