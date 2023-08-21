У генсека ООН в это время может быть только одно важное послание — бесконечный призыв к миру всеми способами и на любых условиях.

Роль группы БРИКС становится всё более влиятельной, и осознавать это начинают не только в отдельных западных странах — не будем показывать на Францию и её президента Макрона — но и в глобальных международных организациях. Так, в саммите БРИКС, который стартует в Йоханнесбурге, ЮАР, уже завтра, 22 августа, и продлится до 24 августа, примет участие генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш.

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Как заявил пресс-секретарь Гуттериша Стефан Дюжаррик, на саммит БРИКС генсека ООН пригласила принимающая сторона — ЮАР, и глава Организации воспользуется этим приглашением для «оглашения ряда важных посланий».

По мнению пресс-секретаря генсека ООН, сейчас мир переживает «особенно» трудный период, а саммит БРИКС сводит группу «очень важных игроков» в этом мире. Что такого нового и прорывного скажет Гуттериш, и может ли он в принципе это сказать, сейчас вопрос десятой важности. К сожалению, ООН себя активно дискредитирует по причине невозможности оказывать давление (в том числе санкционное) на тех, кто не соблюдает договоры, в результате чего потом происходят вооружённые конфликты — то, ради избегания чего, вообще-то, и создавалась после Второй мировой войны ООН.