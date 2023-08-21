Противоминный трал не помог.

Пока в Киеве к так называемому дню независимости устраивают «выставку под открытым небом», на которую со всей линии боевого соприкосновения стянули примерно два десятка подбитых единиц российской военной техники, ВС РФ методично и без лишнего шума уничтожают технику ВСУ, причём во всё большем количестве — натовскую. Сегодня в Сети появились кадры подбитого и ещё объятого пламенем БТР Stryker американского производства.

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О том, что «Страйкеры» уже применяются с украинской стороны на линии боевого соприкосновения, известно по меньшей мере на протяжении недели. Во-первых, это не первый подбитый БТР американского производства, а во-вторых, выбирать ВСУ уже не приходится: вводятся резервные части, оснащённые именно натовской техникой.

Чем именно был уничтожен Stryker, пока не вполне ясно, но спереди у него можно заметить противоминный трал. Так что либо БТР был подбит артиллерией, либо управляемым противотанковым снарядом, либо «Ланцетом», либо трал не справился со своей задачей.

Когда и на каком участке линии боевого соприкосновения были сняты эти кадры, непонятно, но в Сети они появились сегодня.