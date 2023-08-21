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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Был арсенал, стало две воронки — в Сети появились спутниковые снимки последствий ракетного удара ВС РФ по военному объекту в Хмельницкой области
Взрыв, надо понимать, был знатный.

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С начала мая ВС РФ, полностью владея информацией об активизации ВСУ для начала «контрнаступления», приступили к методичному ежедневному обстрелу арсеналов, складов, мест скопления техники и личного состава. Процесс продолжается и по сей день, однако не всегда последствия этих ударов удаётся оперативно увидеть. Сегодня, например, в Сети появились спутниковые снимки военного объекта ВСУ в Хмельницкой области, некоторое время назад «накрытого» российским ракетным ударом.

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Как нетрудно заметить по кадрам, удар, как и предполагалось, пришёлся по арсеналу, о чём свидетельствуют образовавшиеся на местах хранения боеприпасов громадные воронки. Масштаб повреждений, а также дальность, на которую были отброшены пыль и обломки, наглядно свидетельствует о силе детонации хранившихся в поражённых объектах снарядов.

Следует отметить, что большая часть потерь ВСУ с июля приходится именно на удары по объектам в ближнем, оперативном и дальнем тылах. Сколько техники и боеприпасов было уничтожено по всей Украине в рамках постоянных ракетных и беспилотных ударов ВС РФ, можно только догадываться. По объектам стратегического тыла, коими для Украины стали страны Европы, бить, по понятным причинам, нельзя.

#россия #украина #боевые действия
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