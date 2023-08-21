Почему-то табличка «Осторожно: водятся Аллигаторы» никого не останавливает.

Вооружений, которые на самом деле, а не на бумаге, изменили правила ведения текущего конфликта на Украине, на самом-то деле не так уж много. С украинской стороны это переданная от США РСЗО HIMARS, и то, её влияние на сегодняшний день сведено к минимуму, с российской — возможность наносить массированные ракетные удары, применение дронов-камикадзе «Ланцет», артиллерия, а также разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», которые регулярно и в больших количествах «выносят» бронетехнику ВСУ с помощью своих штатных противотанковых ракет.

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Сегодня одним таким эпизодом работы Ка-52 стало больше: уничтожение бронетранспортёра ВСУ на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения было опубликовано Минобороны России.