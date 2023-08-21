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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
Была РЛС, и нет РЛС. Стоимости снаряда и уничтоженной техники — несопоставимы.

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Для тех, кто пристально следят за специальной военной операцией и применяемыми в её ходе вооружениями, уже давно не секрет, что перед дроном-камикадзе «Ланцет», который стал уже чуть ли не негласным символом всего конфликта, практически нет непреодолимых целей. От «Ланцетов» горят лёгкие бронемашины, зенитные пусковые установки, опорные пункты, тяжёлая бронетехника, даже танки. Сегодня в Сети появились кадры работы «Ланцета» по переданной в распоряжение ВСУ радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36. Когда непосредственно произошло это уничтожение, точно сказать нельзя, но кадры появились сегодня.

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В задачу радаров контрбатарейной борьбы входит выявление мест работы артиллерии и миномётов и наведение своих средств поражения в зону, которую РЛС определила как зону работы артиллерии противника. Соответственно, уничтожение данных РЛС контрбатарейной борьбы позволяет артиллерии дольше работать без обнаружения, а чем меньше времени тратится на сворачивание, передислокацию и разворачивание, дабы избежать ответного огня, тем, что логично, выше эффективность артиллерии. А в текущем конфликте всё основано на эффективности.

Что до «Ланцетов», то количество только выложенных в Сеть зафиксированных результатов их работы подбирается к шести сотням. Можно только предположить, сколько кадров не стали достояниями общественности.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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