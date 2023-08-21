Хороший Leopard — ну, вы поняли продолжение.

Первый из трёх переданных Украине непосредственно натовских образцов основных боевых танков — Leopard 2 — уже, можно сказать, отъездился: за время так называемого контрнаступления была уничтожена большая часть этих переданных представителей семейства кошачьих, и процесс сокращения их популяции продолжается. Сегодня в тематических группах в социальных сетях стали появляться кадры с подбитым Leopard 2 в окрестностях населённого пункта Работино на Запорожском направлении, за который уже два с половиной месяца идут ожесточённые сражения.

реклама

Впервые Leopard 2 были применены ВСУ ещё в самом начале «контрнаступления» в начале июня этого года. Именно тогда российскими средствами объективного контроля было зафиксировано массовое уничтожение западной бронетехники, в том числе и «Леопардов», и именно тогда эти кадры облетели весь мир, после чего на Западе стали с нескрываемым пессимизмом смотреть в будущее этого конфликта.

На сегодняшний день ВСУ ещё не вводили в бой переданные Британией танки Challenger 2, а США ещё не поставили Киеву свои M1 Abrams. К слову, британские «Челленджеры» уже светились в Сети в полном боевом оснащении, так что, возможно, их появление непосредственно на линии боевого соприкосновения — это вопрос ближайших дней, максимум недель. Затем уже и само контрнаступление начнёт останавливаться по причине начала сезона дождей и распутицы, которую тяжёлая западная техника в принципе не может преодолеть.