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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FPV-дроны продолжают громить бронетехнику ВСУ — видео
Цинизм этого конфликта выходит на новые уровни.

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Несмотря на то, что в основном конфликт на Украине определяется артиллерией, одну из ключевых ролей в нём также играют и беспилотники самых разных типов. Именно в этом конфликте впервые стали массово применяться барражирующие боеприпасы, они же дроны-камикадзе, а также FPV-дроны, снаряжённые фугасным (или осколочным, в зависимости от цели применения) снарядом. FPV¬-дроны применяются ежедневно, и у Минобороны уже набралась приличная подборка кадров поражения бронетехники ВСУ. Сегодня появился видеоролик, в котором демонстрируется работа этих одноразовых «птичек» на Запорожском направлении.

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Нетрудно заметить, что техника, по которой бьют FPV дроны, в данной подборке стационарная. Скорее всего, техника была брошена личным составом по тем или иным причинам, а вот FPV дрон ударяет по ней с целью гарантированного и относительно дешёвого уничтожения — дабы бронетехнику нельзя было оттащить на ремонтные базы и восстановить.

Как мы помним, Россия ведёт текущий конфликт в формате истощения спонсирующего Украину коллективного Запада, и ключевым в данном формате боевых действий является многократное превосходство военно-промышленного потенциала вкупе с запредельным соотношением стоимости средств поражения к стоимости уничтожаемой ими техники.

#россия #украина #боевые действия #fpv-дроны
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