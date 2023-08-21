Цинизм этого конфликта выходит на новые уровни.

Несмотря на то, что в основном конфликт на Украине определяется артиллерией, одну из ключевых ролей в нём также играют и беспилотники самых разных типов. Именно в этом конфликте впервые стали массово применяться барражирующие боеприпасы, они же дроны-камикадзе, а также FPV-дроны, снаряжённые фугасным (или осколочным, в зависимости от цели применения) снарядом. FPV¬-дроны применяются ежедневно, и у Минобороны уже набралась приличная подборка кадров поражения бронетехники ВСУ. Сегодня появился видеоролик, в котором демонстрируется работа этих одноразовых «птичек» на Запорожском направлении.

реклама

Нетрудно заметить, что техника, по которой бьют FPV дроны, в данной подборке стационарная. Скорее всего, техника была брошена личным составом по тем или иным причинам, а вот FPV дрон ударяет по ней с целью гарантированного и относительно дешёвого уничтожения — дабы бронетехнику нельзя было оттащить на ремонтные базы и восстановить.

Как мы помним, Россия ведёт текущий конфликт в формате истощения спонсирующего Украину коллективного Запада, и ключевым в данном формате боевых действий является многократное превосходство военно-промышленного потенциала вкупе с запредельным соотношением стоимости средств поражения к стоимости уничтожаемой ими техники.