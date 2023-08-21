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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган выразил надежду на личную встречу с Путиным в сентябре
Нашкодил? Придётся извиняться.

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Последние несколько недель президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выражает надежду на то, что ему удастся встретиться с президентом России Владимиром Путиным. То ли Путин приедет в Анкару, то ли Эрдоган в Москву, то ли встреча состоится в рамках международного мероприятия, неясно, но ходят слухи, что глава российского государства после того, как себя повёл Эрдоган с нарушением договора о содержании главарей запрещённой в России террористической организации «Азов» до окончания конфликта на Украине, даже не снимает трубку, когда ему звонит турецкий коллега.

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Тем не менее, дипломатические ведомства явно работают над организацией этой встречи, иначе бы Эрдоган с постоянством, достойным лучшего применения, не повторял о надежде на встречу со своим российским коллегой. В частности, сегодня турецкий лидер заявил, что «если найдём возможность, то встретимся и поговорим с Путиным лицом к лицу» в рамках саммита G20, который пройдёт в Нью-Дели в сентябре.

Также в сентябре, как напомнил Эрдоган, пройдёт Генеральная Ассамблея ООН. Впрочем, Путин в Нью-Йорк, понятное дело, не полетит

Стоит отметить, что Россия напрямую обвинила турецкое руководство во главе с Эрдоганом в нарушении договорённостей касательно содержания «азовцев». Понятно, что никакого влияния на ход боевых действий эти раскормленные в Турции последователи одной осуждаемой идеологии не окажут, да и Турции с её экономической ситуацией кормить лишние рты за свой счёт ни к чему, но уговор — есть уговор, и его надо выполнять. Тем более когда речь идёт о договорённостях с РФ. А верчение хвостом может плохо закончиться.

#россия #политика #турция
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