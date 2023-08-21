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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дания выдвинула Украине ещё одно обязательное условие для передачи истребителей F-16
И вот оно-то здесь ключевое.

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Дания передаст Украине девятнадцать истребителей F-16. Не все сразу, а также при обязательном выполнении целого ряда невыполнимых в украинских реалиях условий. Среди таковых, например, требование подготовки инфраструктуры на аэродромах базирования, создание необходимой логистической цепочки и обучение целой армии технического персонала. Данные условия уже невыполнимы по причине возможности нанесения по украинским аэродромам российских ракетных ударов, так Копенгаген решил выдвинуть Киеву ещё одно обязательное условие. Оно, впрочем, стандартное для западной техники: использоваться переданные F-16 должны только на территории Украины. Вернее, на той территории, которую и донор истребителей, и их реципиент считают украинской.

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Этой дополнительной информацией поделился министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен. По словам главы датского оборонного ведомства, оружие Киеву передаётся только с целью «вытеснения противника» с территории Украины, и не больше. Условия в этом плане, добавил Эллеман-Енсен, одинаковы и для истребителей, и для танков, и для любого другого передаваемого оружия.

Напомним, что помимо девятнадцати датских F-16, которые будут передаваться потихоньку, не сразу, Зеленскому также удалось выцыганить N-ное количество истребителей в Нидерландах. Президент Украины заявлял о 42 единицах, но вот в Нидерландах эту информацию не подтвердили, отметив, что у Амстердама всего на вооружении находится 42 истребителя F-16, причём часть из которых и вовсе выставлена на продажу в другие страны.

К чему приведёт передача Киеву F-16? К очередному затягиванию этого конфликта, что в первую и в последнюю очередь, хоть этого в стране натужно стараются не понимать и не замечать, невыгодно именно Украине.

#россия #украина #политика #боевые действия #f-16 #истребители #дания
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