А эти долгие годы у Запада есть, господин федеральный канцлер?

Граждане стран коллективного Запада всё больше начинают уставать от бесконечного оказания всесторонней помощи Украине за свой счёт. Ярче всего это заметно в Германии, которая уже официально из-за присоединения к антироссийским санкциям находится в состоянии технической рецессии, а также переживает процесс деиндустриализации. Так, в ходе дискуссии с немецкими гражданами в рамках «Дней открытых дверей» правительства канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следует быть морально готовыми к многолетней поддержке Украины.

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Данное неоднозначное заявление Шольц сделал, рассуждая о том, что значительная часть немецких граждан открыто выступает против дальнейшего оказания помощи Украине. По словам Шольца, большинство граждан всё-таки поддерживают позицию правительства.

При этом немецкий канцлер отдаёт себе отчёт в том, что помощь Украине должна быть взвешенной и активно обсуждаться с «союзниками»: текущий конфликт не должен перейти в фазу прямого военного столкновения России с НАТО.

Вообще, в заявлениях немецких властей нет ничего удивительного: мнение избирателей там давно игнорируется. Чего стоит одно только нашумевшее заявление министра иностранных дел Анналены «360 градусов» Бербок, в котором она позволила себе сказать, что будет продолжать поддерживать Украину несмотря на мнение электората. Такова она — цена полного отсутствия у Германии политического суверенитета и сильных личностей в политике, способных продавливать решения в интересах собственного, а не чужого государства.