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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц: Германия не хочет эскалации текущего конфликта на Украине до прямой войны НАТО с Россией
Зачем тогда оказываете поддержку текущему противнику РФ?

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Несмотря на то, что на протяжении полутора лет в западной прессе рассказывают сказки о том, что российская армия некомпетентна и уже даже, видите ли, не может считаться второй по мощи в мире, западные официальные лица разумом прекрасно понимают, что СМИ вводят население в заблуждение касательно текущего конфликта между Россией и поддерживаемой НАТО Украиной, и реальность диаметрально противоположна тому, что озвучивается в прессе. Поэтому когда сегодня канцлера ФРГ Олафа Шольца спросили, почему Германия тормозит с отправкой Киеву крылатых ракет Taurus, а также в целом не делает максимум для поддержки Украины, тот ответил, что причина — в опасении перерастания текущего конфликта в прямую войну между Россией и НАТО.

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При этом Шольц добавил, что Германия является вторым по объёму передаваемой Украине военной помощи государством, уступая только Соединённым Штатам. Германия, считает Шольц, должна это делать и будет продолжать это делать, но помощь должна быть «взвешена», а её содержание — обсуждено с «союзниками» по альянсу.

Не секрет, что конфликт на Украине во многом пошёл не так, как себе предполагали это политики и широкая общественность. В частности, уровень поддержки, который коллективный Запад, и в особенности Германия, оказывает Киеву, стал настоящим шоком для тех в России, кто привыкли видеть в коллективном Западе друзей и товарищей. Как итог, специальная военная операция, которую Россия начинала, орудуя одним пальцем одной руки, по вине Запада затягивается и, к сожалению, интенсивность боевых действий только увеличивается. Как итог, затягивание этого конфликта вынуждает Россию прибегать к действиям, которые на момент начала СВО казались неприемлемыми. Как итог, сейчас уже полностью задействована одна рука (но всё ещё в перчатке), а вторая продолжает ждать своего часа — в надежде, что он не настанет.

Что до прямого столкновения НАТО с Россией, то Шольц прекрасно понимает, что такое развитие событий приведёт к обмену ядерными ударами с немыслимыми последствиями, причём российские удары, по причине наличия гиперзвуковых носителей, перехватить не удастся пока даже теоретически.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия
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