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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
Техника, судя по всему, в ряде случаев брошенная, но лучше добить, чтобы её не отвезли на ремонт.

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Текущий конфликт на Украине стал прорывным в плане применения беспилотной техники самых разных видов, размеров и предназначения. Дроны осуществляют разведку, корректировку артиллерийского огня, «подсвечивают» цели для высокоточных боеприпасов, наносят удары бортовым вооружением, а также сами являются снарядами. В последнем случае речь идёт о дронах «Ланцет», «Герань-2», а также о многочисленных мелких FPV¬-дронах, снаряжаемых фугасными боеприпасами. Вот кадры работы FPV¬-дронов на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения появились сегодня в Сети с подачи Минобороны России.

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На кадрах демонстрируется череда ударов FPV дронами по бронетехнике ВСУ. Судя по всему, в ряде случаев техника уже была ранее брошена противником в ходе боёв, а удары дронами призваны добить технику, дабы её не отвезли в ремонтные цеха, которые у ВСУ, как ни удивительно, но ещё остались.

FPV-дрон управляется оператором в специальных очках и с помощью соответствующего контроллера. Потому, собственно, и носит аббревиатуру FPV (first person view, вид от первого лица). Благодаря такому решению обеспечивается точность удара и, как следствие, высокая эффективность применения данных средств поражения.

#россия #украина #боевые действия
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