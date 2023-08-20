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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
Ей богу, как будто ЕС что-то решает в этом мире.

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От конфликта на Украине устали уже, пожалуй, все. Американцам надоело, что их налоги идут не на ремонт уже дышащей на ладан общественной инфраструктуры в самих США, а на поддержку страны, которую далеко не каждый даже сейчас сможет на карте найти. Европейцы устали от тяжелейших экономических последствий санкционной войны с Россией, а россияне — от бесконечных затмивших всё остальное новостей с линии боевого соприкосновения. В первую же очередь от этого конфликта устали украинцы, поскольку это их государство несёт урон в ходе боевых действий и неспособности властей сделать пусть и морально тяжёлый, но единственно верный шаг — пойти на переговоры и закончить конфликт уже на любых условиях.

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В целом мир слишком мало делает для того, чтобы загасить этот конфликт, предпочитая сотрясать воздух и проводить бессмысленные ввиду отсутствия на них российских делегаций переговоры и конференции. Коллективный Запад же поступает ещё хуже: подливает масло в огонь, предоставляя Украине немыслимое количество вооружений, маскируя это действие желанием восстановить «справедливый мир».

И вот, с критикой в адрес Евросоюза, который вместо того чтобы искать мирного решения конфликта, затягивает его, выступил Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи, который в этом году посещал и Киев, и Москву. По словам кардинала, Евросоюз «делает слишком мало», хотя «должен делать гораздо больше» и прислушиваться к призыву Папы Римского о необходимости установить созидательный мир.

Печально во всей этой истории то, что конца-края текущему конфликту не видно: коллективный Запад на реальные переговоры с Россией по Украине не готов, а это значит, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока уже даже изображать способность Киева одержать в данном конфликте верх станет невозможно. Что же до Евросоюза, то данное объединение не имеет политического суверенитета, поэтому рассчитывать на него при переговорах нет никакого смысла.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз #ватикан
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Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
glavhyilo
18:19
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