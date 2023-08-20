А они когда-то были? Ну, возможности.

С точки зрения «пиара» добровольный отвод российских войск из Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей стал настоящим подарком для украинских и западных СМИ, которые тут же стали врать своим с удовольствием готовым обманываться читателям и зрителям, что это ВСУ якобы «выбили» ВС РФ со своих территорий. Естественно, никто никого с этих территорий не выбил, однако пропаганда делала своё дело, пока не упёрлась в реальность: в то, что украинские войска, как это стало очевидно из летнего «контрнаступления», в котором российская армия оказала реальное сопротивление, в принципе не способны выбивать кого бы то ни было и откуда бы то ни было. Теперь «повестка» в западной прессе стремительно меняется, и частота, с которой на страницах западных информационных ресурсов появляются мрачные для Киева статьи, уже зашкаливает.

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Вот и сегодня издание The Washington Post расщедрилось на статью под крайне неоптимистичным заголовком «У Украины заканчиваются возможности для возвращения значительной части территории».

Как отмечается в статье, спустя два с половиной месяца боёв «контрнаступление» застряло, а продвижение ВСУ ограничивается считанными деревнями, при этом российские войска активно наступают на севере, а передача истребителей F-16 буксует. В The Washington Post уточняют, что невозможность Украины продемонстрировать уверенный успех на поле боя вселяет страхи о том, что конфликт заходит в тупик, и его международная поддержка может прекратиться.

Сейчас, пишет The Washington Post, обе стороны ведут конфликт на истощение, а Украина предпринимает попытки нанесения ударов вглубь территории России. Пока что, впрочем, уточняют журналисты, результаты этих ударов минимальны, если не незначительны, и на положении дел на линии боевого соприкосновения никак не сказываются.

Российская армия при этом не «сыпется», а оказывает ожесточённое сопротивление. Всё это, считают в WP, вкупе с невозможностью западного ВПК угнаться за безмерными требованиями Киева, рисует безрадостную для Украины картину.