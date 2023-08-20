Как это будет реализовано, немецкие сказочники предпочитают не задумываться.

Начало 1940-х в масштабах истории — это совсем недавно. И совсем недавно численность сражающихся армий могла достигать нескольких миллионов человек с обеих сторон. Сейчас, учитывая современное высокоточное оружие и современную тактику ведения боя, такие масштабы не нужны, но обожающие большие числа представители западных СМИ, приглашающие к себе горе-аналитиков, полагают, что Украине, чтобы одержать верх в текущем конфликте, необходимо провести, по сути, тотальную мобилизацию населения.

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Как уточняют авторы статьи в немецком издании Die Welt, Украине необходимо мобилизовать 10 % населения, которое, по подсчётам, методика которых заслуживает отдельных вопросов, составляет 30 миллионов человек.

Хотя подобные манипуляции большими числами звучат привлекательно, но статья лишена ключевых умозаключений. Например, реальное население Украины на сегодняшний день ближе к 20 миллионам: 30 их было до начала активных боевых действий с массовым "исходом" беженцев. Кроме того, по законам биологии, отнюдь не 100 % населения Украины — это мужчины, поэтому 10 % от населения даже в лучшем случае, при учёте всего вышесказанного, не будет равняться и одному миллиону мобилизованных военных.

Наконец, если продолжить логику Die Welt, то незатронутой осталась ключевая тема: кто, чем, как и когда будет комплектовать три миллиона солдат. Вспомним, с каким трудом Россия, военно-промышленные возможности которой превосходят не то что суммарные европейские, но, судя по отчаянию США касательно артиллерийских снарядов, даже суммарные натовские, комплектовала всего триста тысяч (одну десятую от того, что Die Welt хотят для Украины) мобилизованных прошлой осенью. В общем, горе-аналитика всегда плохо ложится на объективную реальность, и западной прессе лучше заниматься тем, что она активно делает последние недели: подготавливать общественное мнение к неизбежному и очевидному с самого начала этого конфликта.