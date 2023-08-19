Не надо поспешных решений.

Недавно озвученная главой офиса Генсека НАТО идея (которую он не мог бы озвучить без разрешения со стороны непосредственно Генсека, а тот — со стороны США) касательно территориальных уступок Украины в пользу России в обмен на членство в НАТО вызвала в Киеве бурю вполне предсказуемых эмоций. Поскольку во власти на Украине сидят «большие дети», то и ведут они себя соответствующим образом: сразу же начали кричать и предлагать, по аналогии с введённым в прошлом году запретом на переговоры с Россией, законодательно запретить любые территориальные уступки.

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Соответствующий проект постановления был внесён в Верховную раду Украины группой народных депутатов, включая председателя Рады Руслана Стефанчука и вице-спикеров Александра Корниенко и Елену Кондратюк. Занимательно, что в том же проекте постановления говорится о том, как Украина будет хозяйничать в Крыму и выгонять из Севастополя российский Черноморский флот. При этом без уточнения, как Украина собирается это всё делать и кто ей вообще это позволит.

Проблема западных политиков заключается в том, что они поверили в собственную сказку о том, что Россия начала специальную военную операцию ради захвата украинских территорий, хотя в реальности причина заключалась в ликвидации угрозы, исходящей со стороны Украины. В общем, типичная западная психология переложения своих грехов на других в очередной раз сыграла злую шутку — на этот раз с Украиной — хотя весь конфикт можно было решить если не в декабре 2021 года, когда Россия предложила США сформировать новую архитектуру европейской безопасности, то хотя бы в марте 2022-го. К сожалению, теперь поезд уже, пожалуй, давно ушёл.