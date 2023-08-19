И перспектив в этом деле не просматривается.

Для всего мира это не секрет, но на Западе активно пытаются переписать действительность и забыть о том, что Россия не хотела текущего конфликта на Украине и неоднократно призывала к выполнению Минских соглашений, а в декабре 2021 года предложила США и НАТО проект договора об архитектуре безопасности в Европе с учётом опасений и озабоченностей России. Проект договора Западом был проигнорирован, Минские соглашения Украиной были растоптаны, в итоге мы имеем то, что имеем: военную операцию, которая уже привела к глобальным изменениям в геополитике.

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При этом реального желания вести с Россией содержательные переговоры по украинскому вопросу у Запада нет, о чём заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что периодически ведутся многосторонние встречи по Украине, но без России, а саму Россию постоянно обвиняют в нежелании идти на переговоры.

Как отмечает Лавров, нежелание принимать во внимание российские интересы, а также требование вести переговоры на условиях Украины (так называемой формулы мира Зеленского) свидетельствуют о том, что Запад не намерен серьёзно работать с Россией по вопросу Украины. При этом «лицемерные призывы» к переговорам Россия, добавил Лавров, уже расценивает как «тактическую уловку», целью которой является очередной выигрыш времени для дальнейшей милитаризации Украины.

Перспектив переговоров между РФ и Западом, отметил Лавров, сейчас не просматривается.