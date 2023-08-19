Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил об отсутствии у Запада желания вести с Россией реальные переговоры по Украине
И перспектив в этом деле не просматривается.

реклама

Для всего мира это не секрет, но на Западе активно пытаются переписать действительность и забыть о том, что Россия не хотела текущего конфликта на Украине и неоднократно призывала к выполнению Минских соглашений, а в декабре 2021 года предложила США и НАТО проект договора об архитектуре безопасности в Европе с учётом опасений и озабоченностей России. Проект договора Западом был проигнорирован, Минские соглашения Украиной были растоптаны, в итоге мы имеем то, что имеем: военную операцию, которая уже привела к глобальным изменениям в геополитике.

реклама

При этом реального желания вести с Россией содержательные переговоры по украинскому вопросу у Запада нет, о чём заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что периодически ведутся многосторонние встречи по Украине, но без России, а саму Россию постоянно обвиняют в нежелании идти на переговоры.

Как отмечает Лавров, нежелание принимать во внимание российские интересы, а также требование вести переговоры на условиях Украины (так называемой формулы мира Зеленского) свидетельствуют о том, что Запад не намерен серьёзно работать с Россией по вопросу Украины. При этом «лицемерные призывы» к переговорам Россия, добавил Лавров, уже расценивает как «тактическую уловку», целью которой является очередной выигрыш времени для дальнейшей милитаризации Украины.

Перспектив переговоров между РФ и Западом, отметил Лавров, сейчас не просматривается.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шольц: немецких солдат на Украине нет и не будет
Спецпредставитель ООН отправился в Нигер на переговоры с мятежниками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
24
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
61
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами
+
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
13
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+

Сейчас обсуждают

Алексей Марченко
22:09
Вышли мне лучше, этому клоуну не сильно нужно
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
CastoroFantasma
22:02
Другими поисковиками. Браузер ни при чём.
Google деиндексировал 1 миллиард сайтов
momus
21:43
Понятно, что нужно идти от задачи, но все ж чистой производительности 4060 vs 3060 (12) это просто в районе 5-6% , а никак не 10-13% Пурпурный WD тоже неслывет своей надежностью, это конечно не зелены...
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
momus
21:37
Причем тут мыло и разрешение экрана? Вы случайные фразы пишите?
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Руслан Кравченко
21:36
Ти больной и покрылся весь цыпками
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
Артём Николаев
21:18
У тебя капс залип
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
Артём Николаев
21:18
Хорошо если ты будешь прав.
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
SkyMaXX
21:16
Так это зенитный комплекс малой дальности или ПЗРК. Силы ПВО это стационарные или мобильные ЗРК. И если их нет, считается, что ПВО подавлено. А ПЗРК их столько наполнено, что их не подавишь так про...
Новый графический драйвер Intel для Arc A750 демонстрирует улучшение на 19% в играх DX11
Demiurg666
21:08
Сказочник
Американский наёмник: за сутки мы потеряли сразу 3 танка Leopard 2, а за месяц – 85% личного состава
kurar73
21:03
если автора всегда хвалить и он подхватит вирус "тщеславия" то он сдохнет намного быстрее)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем