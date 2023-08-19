Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спецпредставитель ООН отправился в Нигер на переговоры с мятежниками
Его там, возможно, даже примут. Но что дальше?

реклама

Ситуация вокруг Нигера, да и в целом в Западной Африке и регионе Сахель продолжает накаляться. Вчера представитель ЭКОВАС заявил, что сроки вмешательства в Нигер уже согласованы, но называть их не будут, и в одобрении ООН не нуждаются. Теперь же стало известно, что ООН направила своего специального представителя по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао в Нигер для переговоров с мятежниками, захватившими власть в стране.

реклама

Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, по словам которого, прибытие спецпредставителя, поддерживающего контакт со всеми вовлечёнными сторонами в этом регионе, международной организации в столицу Нигера ожидается уже в ближайшее время.

Военный переворот в Нигере состоялся в конце июля: от власти был отстранён президент Мохамед Базум, которого многие эксперты считают своего рода прозападным неоколониальным администратором данного африканского государства. Учитывая, что во Франции и в целом на Западе по этому поводу стали бить в набат и призвать немедленно восстановить Базума в правах, данные заявления явно имеют под собой серьёзные основания.

рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
22
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
60
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
29
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами
+
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
13
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
21:18
У тебя капс залип
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
Артём Николаев
21:18
Хорошо если ты будешь прав.
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
SkyMaXX
21:16
Так это зенитный комплекс малой дальности или ПЗРК. Силы ПВО это стационарные или мобильные ЗРК. И если их нет, считается, что ПВО подавлено. А ПЗРК их столько наполнено, что их не подавишь так про...
Новый графический драйвер Intel для Arc A750 демонстрирует улучшение на 19% в играх DX11
Demiurg666
21:08
Сказочник
Американский наёмник: за сутки мы потеряли сразу 3 танка Leopard 2, а за месяц – 85% личного состава
kurar73
21:03
если автора всегда хвалить и он подхватит вирус "тщеславия" то он сдохнет намного быстрее)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
kurar73
21:00
если возьмете i5 вместо i3, протянете на 5 лет дольше)
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
Попов Антон
20:59
Не беда, у меня лицензионная версия
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Tin Terner
20:54
в феврале купил 4080 за 92тр. сейчас она 128тр. ДЕШЕВЕЕЕТ!!!
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
Novichok777
20:52
Если бы это относилось к России. А то цена на карточки, как и цена на бензин. Нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин дорожает.
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
3JIbIDEHb
20:48
Ресурс движко у самолетов с этими самыми тьмами шторма, не бесконечен. Месяцок так полетают и отлетаются.
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем