Его там, возможно, даже примут. Но что дальше?

Ситуация вокруг Нигера, да и в целом в Западной Африке и регионе Сахель продолжает накаляться. Вчера представитель ЭКОВАС заявил, что сроки вмешательства в Нигер уже согласованы, но называть их не будут, и в одобрении ООН не нуждаются. Теперь же стало известно, что ООН направила своего специального представителя по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао в Нигер для переговоров с мятежниками, захватившими власть в стране.

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Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, по словам которого, прибытие спецпредставителя, поддерживающего контакт со всеми вовлечёнными сторонами в этом регионе, международной организации в столицу Нигера ожидается уже в ближайшее время.

Военный переворот в Нигере состоялся в конце июля: от власти был отстранён президент Мохамед Базум, которого многие эксперты считают своего рода прозападным неоколониальным администратором данного африканского государства. Учитывая, что во Франции и в целом на Западе по этому поводу стали бить в набат и призвать немедленно восстановить Базума в правах, данные заявления явно имеют под собой серьёзные основания.