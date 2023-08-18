Риторика меняется в правильную сторону.

На протяжении всего начавшегося 24 февраля прошлого года конфликта в западной прессе бурным цветом цвели идеи «чудо-вооружений», с помощью которых Украине склонит чашу весов на свою сторону. С тех пор Киеву была передана номенклатура из десятков различных «гейм чейнджеров», которые на поверку, конечно, доставили неприятности российским войскам, но ход конфликта не изменили, а лишь затянули его. Потихоньку риторика, понимая, что доступные к передаче Украине вооружения заканчиваются, меняется в сторону реализма, и вот, сегодня командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что не стоит расценивать истребители F-16 как панацею для Украины.

реклама

По словам Хекера, F-16 не смогут изменить ход конфликта и склонить чашу весов на украинскую сторону. Как отметил генерал, эти истребители, безусловно, предоставят украинцам «дополнительный потенциал», но панацеей не станут.

Кроме того. Хекер призвал не верить в чудо и рассчитывать, что обучение лётчиков управлению F-16 займёт короткое время. В реальности, отметил военачальник, на этот процесс уходят многие годы.

Сегодня, напомним, в Белом доме заявили, что истребители F-16 будут переданы Украине как только закончится процесс подготовки пилотов. А когда это будет, неясно. Тем временем всё больше экспертов склоняются к мысли, что уже в любом случае слишком поздно.