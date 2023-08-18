Считают, что тактические успехи российской артиллерии будут усилены и станут вызовом для западной бронетехники.

Вопреки тому, как многие из тех, кто пересмотрели боевиков, в которых демонстрируются военные операции великих держав в государствах, не имеющих даже пристойного вида регулярной армии, текущий конфликт на Украине, по причине того, что он (с украинской стороны исключительно за счёт поддержки НАТО) ведётся между примерно равными по техническим возможностям сторонами, в большей степени решается артиллерией.

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Чтобы в этом убедиться, не нужно далеко ходить: по статистике, абсолютное большинство потерь в этом конфликте наносятся именно артиллерийским огнём, да и кадры с мест боёв наглядно это демонстрируют с помощью своих «лунных пейзажей». И вот, чтобы не превращать территорию в сплошные воронки, и сделать артиллерию одним из видов высокоточного оружия, в США существуют «умные» боеприпасы Excalibur, а в России — «Краснополь».

Принцип работы у них отличается, но общий смысл един: сделать из ствольной артиллерии своеобразную снайперскую винтовку. На днях стало известно, что в следующем году Россия в 25 раз нарастит производство снарядов «Краснополь-М2». И в издании Army Recognition данное обстоятельство назвали одним из факторов, которые меняют «правила игры» в этом конфликте.

По мнению авторов статьи, наращивание производства этих высокоточных артиллерийских боеприпасов является ответом на западные поставки Украине бронетехники, а учитывая, что российская артиллерия доминирует на поле боя, массовая её накачка «Краснополями» станет настоящим вызовом для западной бронетехники.

Впрочем, всё это будет только в следующем году, а к тому моменту неизвестно, как пойдёт политическое развитие этого конфликта.