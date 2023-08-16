Во многом, естественно, по причине низкого старта.

Кадры с полей боя в рамках специальной военной операции из раза в раз напоминают лунные пейзажи: воронки, воронки и ещё раз воронки от попаданий артиллерийских снарядов. Значительная часть снарядов уходит, что называется, «в молоко», и решить эту проблему призваны управляемые артиллерийские снаряды. В США это снаряды Excalibur, в России — «Краснополь» и «Краснополь-М2».

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Непосредственно снарядов «Краснополь-М2» на вооружении находится мало, и производится их пока тоже неприемлемо мало, поэтому имеет место низкий старт, позволяющий руководителям производящего их предприятия заявлять о 25-кратном запланированном росте выпуска данных артиллерийских снарядов уже в следующем году. Такую цифру назвал в интервью телеканалу «Звезда» назвал управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.

Наращивание выпуска «Краснополей» будет обеспечиваться как за счёт повышения эффективности работы предприятия, так и за счёт масштабирования производства. Иными словами, посредством организации новых производственных мощностей. Ковалёв выразил уверенность в том, что предприятия справятся с поставленной задачей.