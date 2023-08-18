Всё остальное давным-давно выгребли и отправили Киеву, поэтому не стоит удивляться.

Хотя у коллективного Запада формально на вооружении стоит громадное количество различной техники, но передавать Украине он может только, что называется, излишки. Снимать технику, находящуюся в воинских частях, никто, естественно, не будет. И вот эти запасы «излишков» на Западе, особенно в Европе, закончились. Чехия, которая, к удивлению многих в России, заняла в данном конфликте исключительно проукраинскую позицию, активно помогает Киеву и даже готова предоставить ему партию списанных вертолётов Ми-24.

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Такое предложение озвучила министр обороны Чехии Яна Чернохова, рассуждая о том, что вертолёты Ми-24 отслужили свою службу, причём даже дольше, чем изначально предполагалось. Поэтому после «символического прощания» с ними их история не закончится. Чернохова стала говорить предельно прозрачными намёками, заявляя о том, что списанные вертолёты найдут применение «там, куда наша помощь направлялась последние месяцы».

Необходимо понимать, что списание техники не означает, что Чехия отрывает от себя последнее и передаёт Украине. Взамен Прага получила от США вертолёты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom. В общем, американский военно-промышленный комплекс радуется: вертолёты крутятся, деньги мутятся.