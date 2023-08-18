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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Чёрном море пресечена попытка атаки украинским морским беспилотником кораблей ЧФ России
Видимо, ударов по украинским портам всё ещё не хватает.

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Так уж сложилось, что Украина, в том числе из-за неоднозначных действий ВС РФ, поверила в свою мнимую силу и продолжает упираться, хотя исход текущего конфликта становится очевиден уже даже на Западе. Результатом этого упорства, достойного лучшего применения, являются ставшие уже регулярными террористические атаки с помощью воздушных и морских беспилотников. Буквально пару часов назад Минобороны России сообщило о пресечении попыток как удара с помощью беспилотника самолётного типа по территории РФ, так и атаки морским безэкипажным катером по кораблям Черноморского флота России.

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Согласно официальной сводке Минобороны, инцидент произошёл в 22:55 по московскому времени в 237 километрах к юго-западу от Севастополя: морской безэкипажный катер попытался атаковать сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков». Бортовым вооружением кораблей катер был уничтожен, сами корабли продолжают выполнять задачи по контроль судоходства в указанном регионе Чёрного моря.

Стоит напомнить, что ВС РФ неоднократно наносили массированные ракетные и беспилотные удары по портовой инфраструктуре Украины, где, по имевшимся сведениям, как раз и располагались места производства и хранения безэкипажных катеров. Что ж, Украина всеми силами демонстрирует, что ударов по инфраструктуре нужно наносить больше и чаще. Странные действия со стороны Киева, конечно, но имеем то, что имеем.

#россия #украина #боевые действия
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