Потому что, считает президент Беларуси, Украина уже никогда не будет вести себя так нагло по отношению к России.

Много копий было сломано о текущий российско-украинско-натовский конфликт. Ястребы в российском обществе считают, что Украина наоборот оказалась милитаризована и нацифицирована под заглушку, на Западе свято верят в то, что Россия «проиграла», на Украине всё сильнее разгоняется вера в неизбежную «перемогу». Независимая украинская журналистка Диана Панченко взяла интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко и поинтересовалась у него, учитывая тесные связи Беларуси и России, при каких обстоятельствах Путин будет считать цели СВО достигнутыми.

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На этот вопрос Лукашенко ответил, что, по его личному мнению, цели специальной военной операции на сегодняшний день уже выполнены. Как отметил белорусский лидер, Украина после этого конфликта впредь никогда не будет так агрессивно себя вести по отношению к России, у власти будут «более осторожные, умные, хитрые, если хотите, толковые люди», которые будут выстраивать адекватные отношения с соседями.

«И под дудку американцев плясать будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убеждён, что так думает и Путин. Это большой урок — не только для Украины, вот то, что происходит — но и для России в том числе, но и для нас, и для всего мира», — заявил президент Беларуси.

При этом Лукашенко признал, что проблемы, которые озвучиваются многими людьми, в частности, о том, что народы обозлены, действительно имеют место. Но и это, считает глава белорусского государства, вопрос времени, приведя в пример то, сколько войн было на земле, и как после этого некогда враждовавшие народы мирились. Помириться удалось даже СССР с Германией. Вот и Россия, Беларусь и Украина помирятся.