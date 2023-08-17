Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко рассказал украинской журналистке о потерях ВСУ в ходе «контрнаступления»: Вас уничтожают тысячами, потери 1 к 8
45 тысяч потерь убитыми и ранеными, по данным Лукашенко.

реклама

В рамках большого интервью, которое президент Беларуси Александр Лукашенко дал независимой украинской журналистке Диане Панченко, была в том числе затронута тема так называемого контрнаступления ВСУ, которое пока продолжается и по сей день. Белорусский лидер выразил недоумение действиями украинского руководства, а также озвучил цифры потерь, понесённых ВСУ за время «контрнаступа».

реклама

По словам Лукашенко, с начала «контрнаступления» вооружённые силы Украины потеряли 45 тысяч бойцов убитыми и ранеными, при этом соотношение потерь ВС РФ и ВСУ составляет 1 к 8 соответственно.

«Вы идёте наперевес, как в кино немцев показывают. Вы идёте на эти баррикады, но вы не доходите даже — это мы видим, и это так — не доходите даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами! У вас за время «контрнаступа» 45 тысяч человек погибло и калеками ушли оттуда. 45 тысяч! Вот они [ВС РФ — прим. ред.] обороняются. Потери у вас один к восьми», — сокрушается Лукашенко.

При этом Лукашенко рассказал об имеющемся у армии России резерве в 250 тысяч человек, которые в любой момент могут вступить в бой. При этом сейчас, добавил белорусский лидер, у ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения численность войск меньше. Лукашенко призвал представить себе, что это значит.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #белоруссия
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лукашенко объяснил, почему ВС РФ не стали брать Киев штурмом в начале СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
10
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
10
Phenom II X4 - работа над ошибками
75
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
24
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
52
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
11
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
10

Сейчас обсуждают

dmitry07
20:49
А годовщину "великой депрессии" 24 октября праздновать будем?
Банки успешно провели тестирование цифрового рубля
Виктор Тимофеев vikttimo
20:46
ну наши спецы сразу определили что дерьмо и все его видят во всех диапазонах.только видят его когда он уже визуально виден,а он уже убить эту пво до того мог, умники
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
dmitry07
20:46
Армия велосипедистов - страшная сила.
Глава эстонской разведки считает, что спецназ Эстонии победит ЧВК Вагнер в бою
Lubitel 32
20:39
Вот не вдупляют они что это обрубок. Но от цифр GPGPU должно стать плохо в сравнении с 256бит/16х линиях. Эти цифры напрямую влияют на игровую производительность а если точнее на скорость обновления в...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
usr721
20:33
Это и так понятно. Только Вагнер не пойдет в лоб, может только привычно зеков отправит на убой.
Глава эстонской разведки считает, что спецназ Эстонии победит ЧВК Вагнер в бою
Олег Тимофеев
20:33
👏👋👏😂😅😄
США создали первое космическое подразделение, предназначенное для поражения спутников противника
Олесь Кука
20:32
А какой у них боевой опыт, не подскажете?
Глава эстонской разведки считает, что спецназ Эстонии победит ЧВК Вагнер в бою
Олег Тимофеев
20:32
🇮🇱💩💩💩💩💩🇬🇧👏👋👏
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
salixa66
20:31
SKIDROW пусть нфс взломают и будут красавцами и лучше девушки хакера
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
REY_B_
20:30
Но где тема окупаемости? Пока же, без этого, все эти ИИ прожекты, это чисто финансовые пирамиды. - Напомню, МММ стал пирамидой так же под прикрытием компьютерных технологий.
В 2023 году Nvidia поставит различным компаниям ИИ-ускорители H100 на 22 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем