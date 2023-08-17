45 тысяч потерь убитыми и ранеными, по данным Лукашенко.

В рамках большого интервью, которое президент Беларуси Александр Лукашенко дал независимой украинской журналистке Диане Панченко, была в том числе затронута тема так называемого контрнаступления ВСУ, которое пока продолжается и по сей день. Белорусский лидер выразил недоумение действиями украинского руководства, а также озвучил цифры потерь, понесённых ВСУ за время «контрнаступа».

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По словам Лукашенко, с начала «контрнаступления» вооружённые силы Украины потеряли 45 тысяч бойцов убитыми и ранеными, при этом соотношение потерь ВС РФ и ВСУ составляет 1 к 8 соответственно.

«Вы идёте наперевес, как в кино немцев показывают. Вы идёте на эти баррикады, но вы не доходите даже — это мы видим, и это так — не доходите даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами! У вас за время «контрнаступа» 45 тысяч человек погибло и калеками ушли оттуда. 45 тысяч! Вот они [ВС РФ — прим. ред.] обороняются. Потери у вас один к восьми», — сокрушается Лукашенко.

При этом Лукашенко рассказал об имеющемся у армии России резерве в 250 тысяч человек, которые в любой момент могут вступить в бой. При этом сейчас, добавил белорусский лидер, у ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения численность войск меньше. Лукашенко призвал представить себе, что это значит.