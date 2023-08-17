Погибло бы огромное количество людей.

Сегодня по обе стороны конфликта между Россией и поддерживаемой НАТО Украиной до сих пор без реалистичного ответа остаётся вопрос первого месяца специальной военной операции и тех действий, которые российские войска вели на Киевском направлении. В России недоумевают, почему войска были отведены из этого региона, ведь при взятии столицы конфликт закончился бы фактически в одночасье, на Украине же делают вид, что якобы выбили российские войска из этого региона, выдавая это чуть ли не как за победу в мнимой «битве за Киев». Сенсационным комментарием на эту тему поделился президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью независимой украинской журналистке Диане Панченко.

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По словам Лукашенко, он отлично знаком с ситуацией, которая разворачивалась в первые дни и недели СВО на Киевском направлении, поскольку, и это не секрет, российские войска заходили в Киевскую область со стороны Беларуси. Как отметил Лукашенко, возможность штурма Киева имелась, и захватить город можно было «мгновенно», но, как заявил Путин во время разговора с белорусским лидером, при этом погибло бы огромное количество людей.

Как отметил Лукашенко, ссылаясь на озвученные тогда Путиным разведданные, украинские войска готовились размещать ударные системы непосредственно на улицах Киева, а также под прикрытием гражданских построек, в частности, школ и детских садов. В таких условиях штурм города, тем более столь большого, как Киев, привёл бы к колоссальным жертвам. Пойти на это Россия просто не могла.

Затронув тему вывода российских войск из-под Киева, Лукашенко посоветовал задать вопрос, почему так получилось, Зеленскому и Путину, однако россказни украинских властей о том, что ВСУ якобы выбили ВС РФ от столицы, президент Беларуси назвал «сказкой и не больше того». По словам Лукашенко, у ВСУ на тот момент даже не было достаточных сил, чтобы сдержать натиск ВС РФ.

При всём этом Лукашенко всё же признал, что в ходе наступления на Киев российские войска понесли значительные потери, во многом, возможно, ставшие следствием недооценки готовности Украины к сопротивлению.