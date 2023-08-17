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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «международных спонсоров войны»
Что-то комментировать — только портить.

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Некоторые действия украинских властей нет смысла даже комментировать, ограничившись лишь озвучиванием их как свершившихся фактов. В когорту таких действий попало сегодняшнее внесение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине группы компаний Alibaba Group Holding Limited, известной в первую очередь как владельца AliExpress, в список «международных спонсоров войны».

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В качестве причины, по которой было принято соответствующее решение, в НАПК Украины назвали тот факт, что компания продолжает работать в России и, например, продавать товары, произведённые Дебальцевским заводом металлургического машиностроения.

Сильно ли в Alibaba расстроились по этому поводу, неизвестно, и вряд ли когда-нибудь будет известно, потому что руководство Alibaba слишком воспитанное. Отметим, что НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» многие компании, которые не стали прогибаться под «повестку» и продолжили работать в России.

Что же до решения НАПК, то следует быть последовательными и запретить работу AliExpress на Украине. А то некрасиво получается: закупаться товарами у, понимаете ли, «международного спонсора войны». Причём Alibaba этой потери, скорее всего, даже не заметит.

#украина #aliexpress #психиатрия #alibaba
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