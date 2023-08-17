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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса: у «контрнаступления» ВСУ заканчивается время
Дальше начнётся осень, и всё. Остановка наступления до следующей весны/лета.

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Западная пресса всё отчётливее начинает понимать, что так называемое контрнаступление ВСУ провалилось. С момента его начала прошло уже два с половиной месяца, никаких реальных успехов за это время, которое считается наиболее благоприятным для проведения наступательных действий, достигнуть ВСУ не удалось, и дальше ситуация будет только хуже. О том, что у Украины осталось максимум три месяца на то, чтобы попытаться добиться успеха на поле боя, сообщило сегодня немецкое издание Bild.

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Автор статьи пишет, что до глубокой осени и зимы в этой части планеты осталось всего три месяца, и если ВСУ не смогут до ноября добиться результатов, то это будет свидетельствовать о полном провале всего наступления. Дальше наступательные действия будет проводить невозможно до тех пор, пока либо грунт не замёрзнет, а этого может и не случиться, если зима будет мягкой, либо ждать уже следующей глубокой весны и лета.

Также в статье упоминаются колоссальные потери, которые понести ВСУ за два с половиной месяца наступления, когда даже в бою за одно несчастное село украинская армия теряет по несколько десятков единиц бронетехники. В Киеве, пишет Bild, об этих потерях предпочитают умалчивать, но бесконечно этим заниматься не получится.

Автор статьи в издании Bild почему-то не упомянул период распутицы, который начнётся с периодом дождей примерно в октябре, и проводить серьёзные наступательные действия в который также практически невозможно. Так что на самом деле времени у ВСУ ещё меньше: не три, а, скорее, полтора—два месяца.

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