ВС РБ развиваются в соответствии с совместным в РФ планом.

Последние годы и десятилетия России было, мягко говоря, не до обеспечения союзных государств современной военной техникой: основная задача заключалась в модернизации своих собственных вооружённых сил. Теперь, когда оборонно-промышленный комплекс «разогнан» до максимума, процесс пошёл: белорусским войскам передаются современные оперативно-тактические ракетные комплексы, модернизированные самолёты, вертолёты и различная бронетехника.

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Сегодня, например, на вооружение ВС РБ поступила первая партия современных российских вертолётов Ми-35 (экспортная версия вертолёта Ми-24В). О чём официально сообщило белорусское оборонное ведомство. Вертолёты добрались до мест дислокации своим ходом, за штурвалами уже находились непосредственно белорусские лётчики.

Важно помнить о том, что Беларусь с двух сторон граничит со странами НАТО, одна из которых — Польша — явно делает всё возможное, чтобы вляпаться в роковую для себя историю, а с юга граничит с крайне нестабильной, особенно теперь, Украиной. Поэтому наращивание военного потенциала Беларуси — одно из дел первоочерёдной важности.