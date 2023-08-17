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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь получила первую партию российских вертолётов Ми-35
ВС РБ развиваются в соответствии с совместным в РФ планом.

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Последние годы и десятилетия России было, мягко говоря, не до обеспечения союзных государств современной военной техникой: основная задача заключалась в модернизации своих собственных вооружённых сил. Теперь, когда оборонно-промышленный комплекс «разогнан» до максимума, процесс пошёл: белорусским войскам передаются современные оперативно-тактические ракетные комплексы, модернизированные самолёты, вертолёты и различная бронетехника.

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Сегодня, например, на вооружение ВС РБ поступила первая партия современных российских вертолётов Ми-35 (экспортная версия вертолёта Ми-24В). О чём официально сообщило белорусское оборонное ведомство. Вертолёты добрались до мест дислокации своим ходом, за штурвалами уже находились непосредственно белорусские лётчики.

Важно помнить о том, что Беларусь с двух сторон граничит со странами НАТО, одна из которых — Польша — явно делает всё возможное, чтобы вляпаться в роковую для себя историю, а с юга граничит с крайне нестабильной, особенно теперь, Украиной. Поэтому наращивание военного потенциала Беларуси — одно из дел первоочерёдной важности.

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17:05
Так и не понял кто же там умер, "Иван Андаур" или "Ивана и Аура спасти не удалось"? Какой и чей безмозглый недоИИ пейсал эту заметку?
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Ну давеча я на этот комп ставил видеокарту и +8Gb памяти, так что протестировал и встроенную графику с двухканальной памятью, увы чуда не случилось. Результаты тут в комментах где внизу я выкладывал.
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Дмитрий
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Просто Хомяк
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Дмитрий
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troglodit
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Курс доллара опустился до 93 рублей – предпринятые Центробанком меры работают
Chihonya
16:50
Действительно, вот это прокол, придется другую ересь сочинять)
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
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