Все проблемы украинской армии разом решены.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение об увольнении всех украинских областных военных комиссаров и замене их на офицеров, прошедших боевые действия и «сохранивших достоинство». Сегодня соответствующий указ был подписан и опубликован на сайте главы украинского государства.

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Решение принималось на фоне бесчисленных коррупционных скандалов в сфере военного комплектования, за которую и отвечают военные комиссариаты (военкоматы). По замыслу, замена областных военкомов прошедшими конфликт людьми, «которые не имеют цинизма и сохранили своё достоинство», позволит решить проблему. А проблема, на самом деле, глобальная: мобилизационный ресурс на Украине стремительно тает вкупе с повальным взяточничеством в данной сфере: многие, если не абсолютное большинство, предпочитают быть патриотами Украины за сотни и тысячи километров от линии боевого соприкосновения.

Открытым остаётся вопрос, почему хороший и «достойный» боевой офицер обязательно должен быть хорошим и «достойным» тыловым военкомом. Эти вещи совершенно не связаны друг с другом, и мы наблюдаем самый обыкновенный популизм и отчаяние со стороны украинской власти.