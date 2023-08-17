Процесс постепенный. По-другому нельзя.

После того как в начале недели Центробанк России повысил ключевую ставку, национальная валюта, пробившая 100 рублей за одного вечнозелёного американского президента, начала укрепляться, и по состоянию на сегодняшний день уже совокупно укрепилась примерно на 8 %. Курс на Мосбирже на момент написания данной заметки составлял 93,39 руб. за один доллар США и 101,74 руб. за один евро.

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Почему на крепость рубля влияет ключевая ставка? Если простыми словами, то чем выше ключевая ставка, тем дороже становятся деньги: дорожают кредиты в банках, но, в свою очередь, более привлекательными становятся депозиты. По логике, иностранные валюты начинают стремительно обмениваться на рубли, тем самым повышая стоимость последних, и вкладываться в депозиты. К слову, настоящий депозитный бум имел место в России весной прошлого года, когда ключевая ставка вовсе составляла 20 %.

На сегодняшний день ключевая ставка равняется 12 %, и через месяц — 15 сентября — в рамках планового заседания Совета директоров ЦБ РФ будет принято дальнейшее решение о её изменении в зависимости от ситуации.

Собираются ли в ЦБ и Правительстве что-то делать с оттоком капитала и валютными спекуляциями, что в совокупности, по мнению экспертов, является главной причиной улетающего в стратосферу курса, вопрос открытый и плавно перетекающий в риторический.