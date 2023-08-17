Не пора ли отбросить в сторону иллюзии и трезво взглянуть на ситуацию, г-н генеральный секретарь?

Последние пару дней с подачи главы офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, который не мог действовать своевольно и явно согласовал слова со своим «боссом» в лице Йенса Столтенберга, по Сети гуляют статьи на тему того, что Украина может вступить в НАТО, отказавшись от ряда территорий в пользу России. В Киеве такие заявления вызвали предсказуемую истерику, в Белом доме стали отрицать существование таких планов, ну а сегодня с комментарием на эту тему выступил и непосредственно администратор Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, НАТО будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу в этом конфликте. Тем самым Столтенберг повторил активно применяемый представителями коллективного Запада тезис о поддержке Украины «до конца».

Впрочем, слова, произносимые на публику — это, как мы понимаем, одно, а то, как выходить из тупика этого конфликта, это совсем другое. Выходить НАТО из него надо, поскольку с каждым днём это делать всё сложнее и дороже для и без того подмоченной репутации альянса и его программ подготовки личного состава.