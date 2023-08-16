А то Швеция зачем-то начала возникать, забывая, чем вообще занимается.

Вчера ночью ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам военной промышленности Украины. Досталось (только из подтверждённых случаев) предприятиям в Днепропетровске, Львове, Луцке и Одессе. Из опубликованных в публичном доступе сведений стало известно, что под удар в Луцке попал завод шведской компании SKF, занимающейся производством подшипников.

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В шведской прессе эту историю стали раскачивать, огульно обвиняя Россию в ударах по «гражданской» инфраструктуре. То, что подшипниковый завод в лучшем случае является предприятием двойного назначения, шведскую прессу совершенно не волнует, однако сам факт разгона этой темы вывел из себя дипломатов посольства России в Швеции, и на официальном Telegram-канале посольства появился соответствующий «пост», в котором уточняется, что шведский завод SKF в Луцке занимался производством подшипников для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Представители посольства предупредили, что Россия будет ликвидировать не только переданную Швецией Украине военную технику, но и работающие на украинскую «оборонку» предприятия. В данном контексте имелись в виду, понятное дело, шведские предприятия на территории Украины.