Подробности будут озвучены позднее.

Уже через неделю, с 22 по 24 августа, в Йоханнесбурге (ЮАР) пройдёт саммит группы БРИКС. В рамках этого саммита, скорее всего, будут приняты решения о значительном расширении состава этого экономического объединения, а также другие решения, которые наверняка повлияют на ход мировой истории. То, что саммит будет важным с исторической точки зрения, чувствуют и в ООН, поэтому сегодня заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Организация примет участие в саммите БРИКС.

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Подробности будут оглашены позднее — по словам господина Хака, возможно, в начале следующей недели.

Россию на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. По обоюдному согласию, чтобы не ставить ЮАР, которая зачем-то признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, в неловкое положение, Владимир Путин примет в саммите участие по видеосвязи.

Отметим, что очередь из кандидатов на присоединение к БРИКС растянулась уже более чем на двадцать государств. Сколько из них будут приняты в Группу на следующей недели, и будут ли вообще, неизвестно. Портить сюрприз никто не хочет.