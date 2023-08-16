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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ Сырский признал, что обстановка на Купянском направлении осложнилась
И допустил захват Купянска российскими войсками.

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Последние несколько недель ВС РФ активно, но методично и без ненужного риска ведут наступательные действия на Купянском направлении линии боевого соприкосновения. Продвижение идёт каждый день, и российские войска всё ближе подбираются непосредственно к Купянску. Из Купянского района уже эвакуированы жители, а сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил об «осложнении обстановки» на этом направлении.

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По словам Сырского, сегодня он «большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу». При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ допускает, что ВС РФ могут блокировать Купянск, а затем взять его под свой контроль.

Сегодня днём Минобороны отчиталось о продолжении продвижения войск на Купянском направлении и об «улучшении положения по переднему краю». К сожалению, сводки Минобороны традиционно сухи и малоинформативны, а также изобилуют терминами, которые гражданским лицам надо отдельно изучать и интерпретировать более простым языком.

#россия #украина #боевые действия
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Никита Завалишин
17:59
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Просто Хомяк
17:59
Как будто бы подразумевается что-то иное. Завязывый с клоунадой, пятачок.
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Ezdiumno ru
17:58
Их деды на опыте Сталинграда научат драпать... :))
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Бот_Пригожина_0308
17:58
Ещё бы от постоянной езды за рулём геморрой у персонажа вылазил, да с кровью.
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Truth Seeker
17:57
А где в нём РФ упоминается?
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Ezdiumno ru
17:57
Великие румынские войны, славные великой победой под Сталирградом, будут делать из укро-нацистов таких же великих войнов, как сами. То есть научат укров правильно драпать от русских. :))
Румыния пообещала Украине научить пилотов ВСУ управлению истребителями F-16
Просто Хомяк
17:57
Это не призыв к миру, а лицемерное требование капитуляции и уничтожения России.
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Honkai star reil
17:55
Парни вот я хакер, причём очень сильный .ну если на хакерском языке говорить. Я хочу чтобы меня женщины любили, я хакер самоучка, могу взломать что угодно и кого угодно. Это считается то что я it-спец...
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Инпасибл
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Truth Seeker
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