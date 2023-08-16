И допустил захват Купянска российскими войсками.

Последние несколько недель ВС РФ активно, но методично и без ненужного риска ведут наступательные действия на Купянском направлении линии боевого соприкосновения. Продвижение идёт каждый день, и российские войска всё ближе подбираются непосредственно к Купянску. Из Купянского района уже эвакуированы жители, а сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил об «осложнении обстановки» на этом направлении.

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По словам Сырского, сегодня он «большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу». При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ допускает, что ВС РФ могут блокировать Купянск, а затем взять его под свой контроль.

Сегодня днём Минобороны отчиталось о продолжении продвижения войск на Купянском направлении и об «улучшении положения по переднему краю». К сожалению, сводки Минобороны традиционно сухи и малоинформативны, а также изобилуют терминами, которые гражданским лицам надо отдельно изучать и интерпретировать более простым языком.