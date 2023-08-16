Обеим странам это не помешает. Благо, и в Иране, и в России есть, на что посмотреть.

В большинстве случаев необходимость получения визы для посещения того или иного государства значительно снижает желание граждан проводить свой отпуск именно в таких странах. Дело здесь не в стоимости самой визы, которая зачастую копеечная, а в бюрократической волоките, способной затянуться на несколько дней, а то и недель, и заниматься которой не у каждого есть желание и время. Чтобы избавиться от этой проблемы, между странами заключаются договоры о безвизовом режиме, и вот, по всей видимости, в обозримой перспективе такой договор заключат Россия и Иран.

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По крайней мере, о том, что Тегеран готов к отмене виз для россиян, а на данный момент нужно только дождаться принятия этого решения, заявил сегодня в интервью изданию «Известия» посол Ирана в России Казем Джалали.

По словам посла, в Иране имеется множество туристических возможностей, однако россияне не имеют о них достаточно информации: благодаря своему расположению Иран может обеспечить отдых в тёплых районах на берегу Персидского залива. Тем же, кто предпочитают активный отдых с пользой для расширения кругозора, в Исламской республике огромное количество достопримечательностей и исторических мест.

Стоит отметить, что первый шаг к «безвизу» между Ираном и Россией был сделан ещё 1 августа этого года: группы туристов в составе от пяти до пятидесяти человек могут посещать страны без виз. Расширение «безвиза» предполагает, естественно, и индивидуальные безвизовые поездки.