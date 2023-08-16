Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране готовы к установлению безвизового режима с Россией
Обеим странам это не помешает. Благо, и в Иране, и в России есть, на что посмотреть.

реклама

В большинстве случаев необходимость получения визы для посещения того или иного государства значительно снижает желание граждан проводить свой отпуск именно в таких странах. Дело здесь не в стоимости самой визы, которая зачастую копеечная, а в бюрократической волоките, способной затянуться на несколько дней, а то и недель, и заниматься которой не у каждого есть желание и время. Чтобы избавиться от этой проблемы, между странами заключаются договоры о безвизовом режиме, и вот, по всей видимости, в обозримой перспективе такой договор заключат Россия и Иран.

реклама

По крайней мере, о том, что Тегеран готов к отмене виз для россиян, а на данный момент нужно только дождаться принятия этого решения, заявил сегодня в интервью изданию «Известия» посол Ирана в России Казем Джалали.

По словам посла, в Иране имеется множество туристических возможностей, однако россияне не имеют о них достаточно информации: благодаря своему расположению Иран может обеспечить отдых в тёплых районах на берегу Персидского залива. Тем же, кто предпочитают активный отдых с пользой для расширения кругозора, в Исламской республике огромное количество достопримечательностей и исторических мест.

Стоит отметить, что первый шаг к «безвизу» между Ираном и Россией был сделан ещё 1 августа этого года: группы туристов в составе от пяти до пятидесяти человек могут посещать страны без виз. Расширение «безвиза» предполагает, естественно, и индивидуальные безвизовые поездки.

рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Phenom II X4 - работа над ошибками
83
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
10

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
17:49
Ну вот тебя вижу)
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Иван Аристов
17:49
Вы их не узнаете. Это те, кто сидя тут востребованы на столько, что ни санкции, ни что-то ещё не влияют на уровень их оплаты. Живут где хотят, как хотят и прочее. А не мотаются в нищие турции и кипры.
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Просто Хомяк
17:48
Ну и где ты их видел, этих "улыбающихся ура-патриотов"? Давно из дома выходил? Ты вообще из какой страны пишешь? Может, из другой реальности вообще? Что касается листовочек, попробуй выйти с плакатом ...
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
17:46
так почему тебя в США не пускают ?
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
Honkai star reil
17:46
Оцените парни что я только что купил
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
Truth Seeker
17:46
Ну что турбопатриотов туда не пускают, про это слышал, а вот остальным можно
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
Инпасибл
17:44
в США свиней в живом виде не пускают, только туда где я тебе указал, ты рад ?
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
Артём Николаев
17:44
Ну так я и говорю, если ты улыбающийся ура-патриот, который ходит на работу, делает что скажут и по вечерам залипает у телевизора - жизнь вообще рай! Даже курс валют не важен. Вернее, он начнёт напряг...
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Просто Хомяк
17:42
С листочками "Нет войне!" - это тебе на Запад, это там о капитуляции и уничтожении России мечтают в сладких снах. И зачем кому-то Конституцию на улице читать? Чтобы прохожие у виска покрутили? Какой г...
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
17:38
конечно были я помню, на тебе испытывали в лаборатории на украине в той же где короновирус родился, тебе тогда понравилось, правда дупа у тебя чесалась в том месте где она разделяется на две части, но...
Минобороны России: США готовят новую пандемию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем