Серьёзно: назвать станцию можно было бы и иначе, чтобы избегать тавтологии в текстах.

Хотя кажется, что Луна находится близко к Земле, но на самом деле расстояние между нашей голубой планетой и её единственным естественным спутником превышает 384 тысячи километров. Как следствие, процесс полёта от Земли к Луне занимает порядка полутора недель. Вот и автоматическая станция «Луна-25», запущенная, по московскому времени, ранним утром (поздней ночью) 11 августа, прилунится только 21 августа. Ну а сегодня станция уже вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

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Выражаясь простым языком, это означает, что «Луна-25» уже начала вращаться вокруг единственного естественного спутника Земли, временно став спутником спутника. Затем «Луна-25» будет переходить на более низкую орбиту, после чего начнётся процесс прилунения.

Автоматическая станция «Луна-25» впервые за время исследования спутника Земли прилунится на его Южном полюсе, где, помимо прочего, будет заниматься поисками воды.

В «Роскосмосе» дополнительно отметили, что это первое в новейшей (постсоветской) истории России выведение автоматической станции на орбиту искусственного спутника Луны. Впрочем, и сам полёт к спутнику Земли в новейшей истории России также первый.