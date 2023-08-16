В одночасье он укрепляться не будет, как не было и столь стремительного его ослабления.

Вчера утром ЦБ РФ принял ожидаемое решение и повысил ключевую ставку сразу на 3,5 % — до 12 % годовых. Как и предполагалось, национальная валюта незамедлительно отреагировала на это решение укреплением: вчера курс укрепился со 101 рубля до 97,4 рублей, сегодня — до 96,7 рублей, тогда как курс евро укрепился со 110 рублей до 106,5, рублей и сегодня до 105,6 рублей.

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В ЦБ РФ допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, если к моменту следующего заседания Совета директоров на то будет необходимость. Следующее заседание состоится через месяц — 15 сентября.

Важно помнить, что хоть в России последние девять лет и идёт стремительный процесс импортозамещения и создания продовольственной безопасности вкупе с переходом на товарооборот в валютах, альтернативных доллару и евро, но зависимость российской экономики от импортных товаров, продаваемых именно в валютах США и ЕС, остаётся колоссальной. Именно рост экономической активности государства в ЦБ РФ при сокращении валютных поступлений и назвали причиной обвала рубля. Своеобразной «золотой серединой», удовлетворяющей интересы импортёров и экспортёров, при этом эксперты считают курс в районе 65—75 рублей за доллар и евро.