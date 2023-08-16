Тем самым во весь голос кричат: «Нам мало ракетных ударов!».

Не имея возможности одержать верх на реальном поле боя, в Киеве основную ставку сделали на поле боя информационное. Для этого устраиваются атаки, которые российские власти постоянно называют террористическими, но которые, по сути, являются не более чем уколами иголкой по сравнению с тем, что делает Россия в ответ на такие выходки. И вот, сегодня спикер администрации Одесской области Сергей Братчук показал кадры с теми самыми безэкипажными катерами/морскими беспилотниками, экземпляры которых применялись для нанесения ударов по Крымскому мосту месяц назад, а также по кораблям российского Черноморского флота и даже по гражданскому судну-танкеру.

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С какой целью, кроме как для поднятия морального духа внутри украинского общества, Братчук публиковал эти кадры, не вполне ясно. Возможно, чтобы показать, что российские ракетные удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для сборки, хранения и запуска этих дронов, либо не добились цели вовсе, либо добились её лишь частично.

В любом случае, действие со стороны спикера одесской администрации странное: ракетные удары всегда могут возобновиться, и подобные «вызовы» явно только ускорят этот процесс.