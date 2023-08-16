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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
Всё это уже давно стало для операторов «Ланцетов» рутиной.

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В большинстве случаев кадры ударов беспилотниками-камикадзе «Ланцет» появляются в Сети с подачи конкретных тематических «пабликов» в социальных сетях. Иногда, впрочем, на аналогичные кадры расщедривается и Минобороны России, и сегодня как раз тот случай, и примечателен он тем, что «Ланцету» удалось уничтожить 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) M109A6 Paladin, каждая из которых в ВСУ, по понятным причинам, на вес золота.

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САУ была обнаружена разведывательным беспилотником на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения, после чего в направлении орудия вылетел «Ланцет». Результатом удара «Ланцета» стало пробитие корпуса «самоходки» и подрыв расположенного в ней боекомплекта. Очевидно, что после этого «Паладин» не подлежит не то что дальнейшему использованию, но и даже восстановлению.

Неудивительно, что «Ланцеты» уже фигурируют в статьях в западной прессе как одно из самых страшных, смертоносных и чрезвычайно эффективных видов вооружений, применяемых российской армией в рамках конфликта на Украине. Эдакий «Калашников» от мира барражирующих боеприпасов.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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