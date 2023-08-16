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Турецкое правительство, пользуясь своим положением, на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий, демонстрирует мастерство фигурного сидения на двух стульях. Несмотря на то, что сегодняшняя геополитическая реальность в мире предполагает уже прямой выбор стороны, и по-другому не получится, в Анкаре продолжают выполнять старые трюки, отказываясь обучаться новым. В частности, в своё время Турция продала Украине огромное количество ударных беспилотников Bayraktar TB2. Все они были сбиты российской системой противовоздушной обороны ещё в первый же месяц специальной военной операции, а теперь их обломки участвуют в выставке в рамках форума «Армия-2023». По какой-то немыслимой нам причине турецкая пресса тому факту, что Россия демонстрирует турецкую технику в виде, который трудно назвать товарным, очень не рада.
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В частности, турецкое издание SavumnaSanayiST с нескрываемыми нотками недовольства пишет, что в то время, как Турция активно старается помирить Россию с Украиной, Москва тем временем выставляет продукцию турецкой «военки».
Недовольство турецкой прессы совершенно непонятно любому человеку, способному делать логические умозаключения. Полагаем, примитивный вывод о том, что не надо было поставлять Украине ударные БПЛА, тогда Россия бы их не сбила и, как следствие, не выставила бы их напоказ на форуме «Армия-2023», должен всех устроить. И это мы ещё не припомнили турецкой прессе о том факте, что Россия продлевала унизительную и опасную для себя «зерновую сделку» во многом ради добавления политических очков переизбранному президенту Эрдогану. О том, что под прикрытием этой нужной в первую очередь Турции сделки Украина набила оружием и боеприпасами свои портовые города, которые до сих пор, уже на протяжении месяца приходится периодически «накрывать» ракетами и беспилотниками, нашим турецким коллегам тоже следует помнить и никогда не забывать.