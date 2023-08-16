Не надо было их продавать Украине, тогда не были бы сбиты, захвачены и безнадёжно подмочены в плане репутации. Логично же.

Турецкое правительство, пользуясь своим положением, на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий, демонстрирует мастерство фигурного сидения на двух стульях. Несмотря на то, что сегодняшняя геополитическая реальность в мире предполагает уже прямой выбор стороны, и по-другому не получится, в Анкаре продолжают выполнять старые трюки, отказываясь обучаться новым. В частности, в своё время Турция продала Украине огромное количество ударных беспилотников Bayraktar TB2. Все они были сбиты российской системой противовоздушной обороны ещё в первый же месяц специальной военной операции, а теперь их обломки участвуют в выставке в рамках форума «Армия-2023». По какой-то немыслимой нам причине турецкая пресса тому факту, что Россия демонстрирует турецкую технику в виде, который трудно назвать товарным, очень не рада.

реклама

В частности, турецкое издание SavumnaSanayiST с нескрываемыми нотками недовольства пишет, что в то время, как Турция активно старается помирить Россию с Украиной, Москва тем временем выставляет продукцию турецкой «военки».

Недовольство турецкой прессы совершенно непонятно любому человеку, способному делать логические умозаключения. Полагаем, примитивный вывод о том, что не надо было поставлять Украине ударные БПЛА, тогда Россия бы их не сбила и, как следствие, не выставила бы их напоказ на форуме «Армия-2023», должен всех устроить. И это мы ещё не припомнили турецкой прессе о том факте, что Россия продлевала унизительную и опасную для себя «зерновую сделку» во многом ради добавления политических очков переизбранному президенту Эрдогану. О том, что под прикрытием этой нужной в первую очередь Турции сделки Украина набила оружием и боеприпасами свои портовые города, которые до сих пор, уже на протяжении месяца приходится периодически «накрывать» ракетами и беспилотниками, нашим турецким коллегам тоже следует помнить и никогда не забывать.