Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-премьер Украины призвала сограждан настраиваться на «длительную борьбу»
Да кто ж позволит ей быть длительной?

реклама

То, что конфликт на Украине не закончится в обозримой перспективе (если, конечно, западные спонсоры не решат покинуть это убыточное предприятие), на данный момент очевидно: Россия ведёт конфликт на истощение, подразумевающий длительное экономическое изматывание противоположной стороны и её спонсоров. Прописные истины потихоньку начинают писать и в украинском руководстве. Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своём Telegram дала совсем не оптимистичный прогноз касательно того, сколько ещё будут продолжаться боевые действия.

реклама

По словам Верещук, различные догадки в духе «до конца года», или «до наступления весны» — «это всё неправда». Верещук обрисовала согражданам сценарий, при котором они должны морально настраиваться «на длительную борьбу»: настраиваться «не на спринт, а на марафон, на бой из двенадцати раундов, а не из трёх».

Различные распри и «горлопанство» вице-премьер Украины предложила отставить в сторону и вернуться к ним «после войны». Граждан призвала поддерживать друг друга и делать «максимум здесь и сейчас, спокойно, день за днём». Верещук считает, что именно поэтому Украина «устояла» в прошлом году. Надо понимать, безмерные финансовые и военные вливания со стороны Запада — это так, просто бонус, а не единственная реальная причина того, почему конфликт до сих пор не окончен.

#россия #украина #политика #боевые действия
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине засветился британский танк Challenger 2 с «антидроновым» навесом
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
54
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
33
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
11
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Сейчас обсуждают

Вассисуалий Лоханкин
00:14
Вам, сударь, яйца жмут штоле? Не нравится-не жрите...
Будущий графический драйвер RADV может многократно ускорить видеокарты AMD в трассировке лучей
Вадим Кудрявцев
00:09
Что они не делают. не идут дела.Видно в понедельник их..:) Карма это свиней такая,им ничего не поможет
На Украине нашли виновника провала контрнаступления ВСУ
Вадим Кудрявцев
00:07
от ланцета не спасет от слова совсем
На Украине засветился британский танк Challenger 2 с «антидроновым» навесом
Вадим Кудрявцев
00:05
Хоть в чем то плюс.Пусть домой валят
Из-за падения рубля из России уедут до трети трудовых мигрантов
Arslan Nosonov
23:59
Порвем мы всех красиво! Уух, египетская сила!
Су-57 действуют на Украине в интегрирации с боевыми дронами С-70 «Охотник»
Arslan Nosonov
23:59
Встраивание
Су-57 действуют на Украине в интегрирации с боевыми дронами С-70 «Охотник»
Александр Жерносек
23:57
Да , смешно... фанат китайского хлаоми ,поко-кака??? )))
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
Александр Жерносек
23:55
Завидуйте молча ) Я б на HUAWEI сидел но нет полностью рабочих Google Services теперь ,а без них по работе ни как. Пришлось с Huawei Mate 20 pro перейти на Samsung.. как раз взял на пробу Fold2 и оче...
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
salexa
23:44
да ты чё куда в нигер что-ли,ещё раз у краины НЕ Хватит людских рурсов,кто останется жив проклинёт зелю,так-то
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
Александр Колодин
23:44
Украинские гибнут за свою землю, а вот за что гибнут россияне большой вопрос? За благополучие чиновников и капиталистов? За новые дворцы Путина и ротенберга?
Посёлок Урожайное взят ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем