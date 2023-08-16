Да кто ж позволит ей быть длительной?

То, что конфликт на Украине не закончится в обозримой перспективе (если, конечно, западные спонсоры не решат покинуть это убыточное предприятие), на данный момент очевидно: Россия ведёт конфликт на истощение, подразумевающий длительное экономическое изматывание противоположной стороны и её спонсоров. Прописные истины потихоньку начинают писать и в украинском руководстве. Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своём Telegram дала совсем не оптимистичный прогноз касательно того, сколько ещё будут продолжаться боевые действия.

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По словам Верещук, различные догадки в духе «до конца года», или «до наступления весны» — «это всё неправда». Верещук обрисовала согражданам сценарий, при котором они должны морально настраиваться «на длительную борьбу»: настраиваться «не на спринт, а на марафон, на бой из двенадцати раундов, а не из трёх».

Различные распри и «горлопанство» вице-премьер Украины предложила отставить в сторону и вернуться к ним «после войны». Граждан призвала поддерживать друг друга и делать «максимум здесь и сейчас, спокойно, день за днём». Верещук считает, что именно поэтому Украина «устояла» в прошлом году. Надо понимать, безмерные финансовые и военные вливания со стороны Запада — это так, просто бонус, а не единственная реальная причина того, почему конфликт до сих пор не окончен.